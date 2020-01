Futura Volley Teramo, 3-0 al Montesilvano: la cronaca del match

TERAMO – La LG Impianti Futura Volley Teramo si prende un successo fondamentale sotto tutti i punti di vista nell’ultima di andata di Serie C. Per le ragazze di mister Arrizza, arriva una prestazione perfetta, con poche sbavature e tanta decisione. In una Palestra San Gabriele con molti spettatori presenti, è 3-0 (25-23; 25-23; 25-22) alla Pallavolo Montesilvano in 94 minuti di partita. Adriatiche sempre vive e capaci di tenere altissimi i ritmi dall’inizio alla fine, ma si sono ritrovate di fronte una Futura in palla, forse la migliore di questa stagione per intensità di gioco. Prova coriacea e di squadra delle biancorosse, con ottime impressioni da tutte le atlete chiamate in causa. Ora cambia nuovamente tutto in chiave playoff: al giro di boa, la LG Impianti rientra tra le prime 4.

CRONACA DEL MATCH

Che la serata non sarà semplice per Teramo si intuisce già in avvio, quando le pescaresi staccano 2-4. Imprescia fa partire la rimonta, finalizzata dal violento colpo di Perna per il break di 3-0 che vale il sorpasso. Il gran colpo piazzato di Furlan ed un ace di Greta Mazzagatti fanno scappare le biancorosse sul 12-9. Dall’altra parte, Piersante riporta a -1 le ospiti, ma al primo time out si ritorna sul margine dei 3 punti con la stoccata di Gaia Volpi sotto rete. Martina Di Ruscio ne piazza due a scuotere le montesilvanesi, ma Teramo risponde con Perna, che atterra due palloni consecutivi per il 19-14. +5 Futura sul 21-16, poi Montesilvano manda alla battuta Luciani trovando un break pesante che ristabilisce la parità. Alla fine, è 25-23 della LG Impianti.

Non muta il copione nel secondo set. Montesilvano subito sullo 0-2, Volpi pareggia. La Futura prova a scappare con 3 punti consecutivi di Perna, Volpi stessa e capitan Furlan, ma la parità arriva prima sul destro teso di Piersante e poi con una infrazione casalinga (8-8). Padrone di casa che mettono la freccia quando Mazzagatti scarica sul muro-fuori il 12-11, poi la solita Imprescia dialoga alla perfezione con Angelini e allunga a +4. Il team di Iachini torna a -1 con il muro di Stets e con il pallonetto di Sperandii (20-19). Ultimi scambi agguerriti: le adriatiche la riportano sul 22-22 nonostante l’ottima difesa di Enrica Marcucci, ma il primo punto di giornata della LG Impianti arriva sull’ace di Francesca Imprescia per il 25-23.

Start di terzo periodo con Mazzagatti che capovolge l’iniziale vantaggio ospite e la Futura tenta l’allungo subito sul 5-2. Limoncelli sbatte sul muro di Michela Di Ruscio, Montesilvano ci crede ma capitola su un ace della stessa 10 locale, è 8-4! Risultato ad elastico: Martina Di Ruscio per il 9-7, Teramo scappa a +5 con Imprescia, recupero adriatico con 3 punti consecutivi di Michela Di Ruscio ed è (16-15). L’altalena di emozioni riporta le biancorosse in allungo con un ottimo break 3-0 finalizzato da un altro ace firmato Limoncelli stavolta. Quando il tabellone segna 20-19, mister Arrizza chiama il time out decisivo. Alla ripresa, poche sbavature ed il muro di Giorgia Furlan serve per far scorrere i titoli di coda 25-22.

La compagine aprutina chiude il girone di andata imponendo il fattore campo. Davanti al proprio tifo, infatti, sono ben 5 le vittorie consecutive, con il solo ko iniziale contro la battistrada Pescara 3. Centrata la qualificazione alla Coppa Abruzzo, mentre in campionato si tornerà a giocare tra due settimane, quando alla San Gabriele arriverà Vasto.

TABELLINO

LG Impianti Futura Volley Teramo-Twice Cream Lanciano 3-0 (25-23; 25.23; 25-22)

LG Impianti Futura Volley Teramo: Angelini, Ciccone, Furlan (C), Gialloreto, Imprescia, Limoncelli, Marcucci, Mazzagatti, Paganico, Perna, Scarpone A., Scarpone L., Volpi. All. Arrizza

Pallavolo Montesilvano: D’Arcangelo, Di Ruscio Martina, Di Ruscio Michela, Luciani, Piersante, Sichetti, Sperandii, Stets, Strango. All. Iachini

I Arbitro: Valeria De Logu

II Arbitro: Alessio Cocco