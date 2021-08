“Fuori Posto”, anteprima dello spettacolo a Teramo il 9 settembre

TERAMO – Il 9 settembre 2021 a Teramo, in Piazza Sant’Anna, alle ore 18, si terrà l’anteprima dello Spettacolo “Fuori Posto”, promosso e patrocinato dalla Consulta per la parità e le pari opportunità del Comune di Teramo. Il progetto prende spunto dall’omonimo singolo del cantautore teramano Luca Strappelli. Attraverso la musica, la danza e la recitazione sarà proposto un percorso artistico che approccerà, con vari linguaggi e contenuti, la tematica della diversità in tutte le sue sfaccettature.

Il messaggio che la rappresentazione si propone di diffondere è che “bisogna difendere l’essere se stessi senza uniformarsi a insensati stereotipi, combattendo ogni forma di discriminazione”.

Il cast, composto da Anna Di Paolantonio, Chiara Pino, Ethan, Ilaria Polverini, Lorenza Mastrilli, Luca Strappelli, Mery Pannella e Rebecca Rastelli, racconterà attraverso le performance emozionali tante storie di “Fuori Posto” nelle quali tanti spettatori potranno identificarsi. A costoro si aggiungeranno, durante l’esibizione, ulteriori artisti che arricchiranno la rappresentazione, tra questi: Alba Impicciatore, Elisa Di Terlizzi, Gloria Thi La Di Basilio, Niccolò Di Giacopo, Romina Topitti e Solomon PomantiEnweh.

Questa è solo un’anticipazione. La versione completa verrà messa in scena in autunno, con l’auspicio che il progetto artistico possa essere rappresentato a breve anche all’interno di vari plessi scolastici, nella convinzione che dai ragazzi debba partire il cambiamento, in quanto costituiscono la risorsa più preziosa per lo sviluppo di una sana società civile e per la diffusione dei valori che ne costituiscono le fondamenta.