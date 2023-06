Funerali di Berlusconi: la nota di Sigismondi e Liris

MILANO – “Abbiamo voluto portare il nostro ultimo e doveroso saluto al presidente Silvio Berlusconi, un grande uomo e autentico gigante della politica e dell’imprenditoria che lascia un indelebile segno nella storia di questa Nazione. A lui tributiamo un sentimento di profonda gratitudine per l’attenzione e l’operosità rivolte all’Abruzzo: in particolare, resterà nella memoria di tutti lo straordinario impegno che Berlusconi e il suo governo hanno mostrato nei confronti della città di L’Aquila, dei comuni del cratere sismico e dell’intera regione in occasione del terremoto del 2009”. Così, in una nota, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris, presenti oggi a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

