Frentauto al Val di Sangro Expo 2024 con uno spazio di 100 mq

ATESSA – Frentauto spa parteciperà a Val di Sangro Expò 2024, in programma dal 26 al 29 settembre in piazza Abruzzo, ad Atessa (Ch). L’azienda leader nel settore automobilistico in Abruzzo, Marche e Molise sarà presente all’esposizione con uno spazio di 100 mq, per far conoscere da vicino il futuro della mobilità e dare l’opportunità di incontrare i maggiori esperti del comparto e di scoprire le soluzioni più innovative.

“Val di Sangro Expò rappresenta un’importante opportunità per le aziende del territorio e Frentauto ha creduto nel suo potenziale sin dall’inizio – spiega l’amministratore delegato Alberto Rolli – Durante l’evento, metteremo in risalto il nostro impegno nell’assistenza alle flotte aziendali, nonché i servizi dedicati ai privati e alle imprese, offrendo soluzioni su misura grazie ai nostri consulenti vendita, finanziari e service certificati”.

Momento chiave della partecipazione di Frentauto all’evento fieristico sarà l’incontro “Innovators in motion” che si terrà il 27 settembre alle 18.00 nella sala conferenze dell’iniziativa. Parteciperanno l’amministratore delegato Alberto Rolli con un focus sulla condivisione della visione e dei progetti futuri dell’azienda, il responsabile commerciale Ettore Monaco che parlerà del futuro della mobilità per i privati, il responsabile commerciale Horizon Automotive Centro Sud Walter Lardinelli con un intervento sul futuro della mobilità aziendale con il noleggio a lungo termine e il responsabile post vendite Enrico Bevilacqua, che parlerà del servizi su misura per privati e aziende.

“Discuteremo sul futuro della mobilità e presenteremo i nostri servizi a 360° – aggiunge Rolli – con un’attenzione particolare alla divisione aziendale Frentauto for Business che si distingue per il supporto completo che offre alle aziende, inclusa la fornitura di soluzioni personalizzate come il noleggio a lungo termine, la vendita di veicoli nuovi e usati e un’assistenza integrale attraverso una rete di officine specializzate. E al nostro programma Frentauto Point che ha l’obiettivo di potenziare il servizio delle officine locali, mettendole in connessione con le risorse tecniche e commerciali di Frentauto. Per tutta la durata della fiera, esporremo l’intera gamma dei nostri veicoli e metteremo a disposizione dei visitatori due consulenti vendita pronti a rispondere a qualsiasi richiesta”.