Frank Elmo Cicone, di Pietransieri il grande giudice nel Maryland

L’AQUILA – Frank Elmo Cicone nacque a Pietransieri, in provincia dell’Aquila, il 26 maggio del 1920, da Marco Cicone e di Erlinda Macerelli (morì il 4 gennaio 1982). Nel 1930 lui, insieme alla madre, sbarcò ad “Ellis Island” dal transatlantico “Saturnia”. Poi viaggiò fino a Pittsburgh in Pennsylvania dove si riunì al padre (questi lavorò come caposquadra in una linea di assemblaggio di aerei nella vecchia “Glenn L. Martin Co.” a Middle River – fu arruolato nell’esercito e servì in Italia, con l’Intelligence dell’esercito. Fu decorato e congedato alla fine della guerra con il grado di sergente).

Dopo la morte del padre Frank portò sua madre a Baltimore nel Maryland. Frequentò la “Georgetown University” e ottenne una laurea in diplomazia nel 1948. Successivamente frequentò la “Boston University Law School”. Lavorò come perito assicurativo per la “Maryland Casualty Co.” mentre frequentava, di notte, la “University Baltimore School of Law”. Dopo aver conseguito la laurea in legge fu ammesso, nel 1959, al foro del Maryland. All’inizio praticò il contenzioso e l’uso del territorio con importanti studi legali.

Poi aprì un suo studio legale (attivo per 18 anni). Nel 1973 il governatore Marvin Mandel lo nominò alla Corte della Contea di Baltimora (Baltimore County Circuit Court) e due anni dopo divenne giudice amministrativo (lo fu fino al 1990). Fu anche giudice del tribunale di liquidazione. Il giudice Joseph F. Murphy Jr. così lo descrisse: “”Frank era amato e rispettato dai giudici di tutto il Maryland. Era un gigante tra i giganti”. Frank Elmo Cicone ebbe un “Cy” e due sorelle Frances e Lena. Sposò Helen Panzarella che gli diede tre figlie: Linda, Regina “Gina” e Lisa. Frank Elmo Cicone morì il 21 aprile 2016.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”