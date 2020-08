Frank Breggia coraggioso pilota nella “Battaglia di Normandia”

Ottenne la “Distinguished Flying Cross” (assegnata per “eroismo o risultati straordinari durante la partecipazione ad un volo aereo”). I suoi genitori era entrambi emigrati da Lettomanoppello in provincia di Pescara

LETTOMANOPPELLO – Frank Breggia nacque a Portland, Contea di Cumberland, nel Maine, il 7 luglio del 1922, da Camillo (trentaduenne “fabbro” – figlio di Ottaviano e Francescapaola Di Martino) e da Ida Donatelli (trentaquattrenne “casalinga” – figlia di Massimo e Maria Loreta Verzulli). I suoi genitori erano entrambi nati a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, dove, il 24 aprile del 1909, si sposarono. Anni dopo, nel 1920, Camillo e Ida decisero di tentare il “sogno americano”. Giunsero ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Lafayette”.

Stabilirono la loro residenza a Portland nel Maine (nel quartiere “Newbury Street” detto “Little Italy”). Prima di Frank nacquero Albert e Dave. Frank ottenne il diploma alla “Portland High School”. Sin da giovanissimo si mostrò abile in ogni sport ma soprattutto nel football americano (partecipò alla storica “Portland High School contro Deering High School – partita annuale del Ringraziamento giocata nel Maine sin dal 1911). Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si arruolò nella Army Air Corp e come “mitragliere” fu inquadrato nel “615th Bomb Squadron”. Compì sul suo bombardiere “B17”, il cui nomignolo era “Umbriago”, ben 39 missioni di guerra. Partecipò, facendosi onore, alla “battaglia di Normandia”.

Ricevette numerosi riconoscimenti e tra questi la “Purple Heart” (“Cuore Viola” decorazione militare degli Stati Uniti assegnata in nome del Presidente ai feriti o uccisi in servizio con l’esercito americano) e la “Distinguished Flying Cross” (onorificenza statunitense, riservata a tutti i membri delle United States Armed Forces che si sono distinti in un’operazione per “eroismo o risultati straordinari durante la partecipazione ad un volo aereo”). Tornato dalla guerra, il 28 aprile 1951, sposò Jeanette Di Millo che gli diede quattro figli: Frank, Paula, Leisa e Patrice. Frank Breggia morì a Portland il 26 luglio del 2010.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”