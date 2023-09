TERAMO – Franco Chionchio, una delle nostre leggende abruzzesi della pallamano, domenica è stato eletto come nuovo Rappresentante della Conferenza delle Regioni in seno al Consiglio Federale. Presso la Stadio Olimpico, sede della Federazione Italiana Giuoco Handball, i Presidenti e i Delegati regionali di Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia, con votazione unanime, hanno scelto l’attuale presidente del Lions Handball Teramo che, ad onor del vero, rappresenta una delle più prestigiose figure di spicco e di spessore nel mondo della pallamano italiana, indiscusso protagonista in campo e fuori, nelle vesti di giocatore (204 presenze e Capitano) nonché Commissario tecnico della Nazionale Italiana, Consigliere federale nazionale ed attualmente Presidente della Pallamano Regione Abruzzo, un percorso partito anche dalla sua elezione del 2021, tenutasi a Chieti dopo anni di commissariamento, battendo al fotofinish ma con forza lo sfidante Fabrizio Quaranta, uomo proposto dai vertici federali nella nostra regione. Un progetto, quello del “Franco Nazionale” che passa anche da Roma, il primo passaggio per un progetto che prosegue con il dialogo, all’affidabilità e, soprattutto, alla credibilità, dimostrata con i fatti, da colui che ha rappresentato e che da oggi rappresenterà una consistente e solida garanzia della voce di tutte le Regioni all’interno del Consiglio Federale.

