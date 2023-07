Francesco Ranieri è un nuovo giocatore del Notaresco Calcio 2023/24

NOTARESCO – Il Presidente del Notaresco Luigi Di Battista comunica l’ingaggio dell’attaccante Francesco Ranieri. Classe 1998, nativo di Taranto, Francesco Ranieri nell’ultima stagione si è laureato capocannoniere del campionato di Eccellenza col Sambuceto realizzando 25 reti mentre, in precedenza, ha vestito le maglie di L’Aquila, Ginosa, Massafra, Torrese e Spoltore, dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Taranto, Pescara e Vicenza.

Queste le sue prime parole da giocatore del Notaresco: “Ringrazio la società che mi ha voluto fortemente, così come l’ho voluta io. Dopo il titolo di capocannoniere in Eccellenza della scorsa stagione spero di ripetermi in serie D quest’anno, come obiettivo personale ma specialmente per la società che ha scommesso su di me. Mi hanno cercato diverse squadre ma il Notaresco è stata da subito quella che mi ha voluto di più, senza mai allentare la presa. Abbiamo trovato facilmente l’accordo e siamo entrambi soddisfatti, l’obiettivo stagionale è quello di andare in doppia cifra e fare bene per la squadra e per me stesso”.