Francesco Cicchella e Comma_Cosa al Festilval di Magliano de’ Marsi

MAGLIANO DE’ MARSI – L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Pasqualino Di Cristofano, è lieta di annunciare l’arrivo di “Magliano Festival d’Estate”, un’esperienza musicale e cabarettistica straordinaria che trasformerà il paese in un epicentro vibrante di suoni, ritmi, emozioni e divertimento. Gli eventi si svolgeranno presso lo Stadio Comunale “Cav. Roberto Amiconi”, offrendo la partecipazione di più artisti di caratura nazionale e internazionale, fra questi Francesco Cicchella e i Coma_Cose.

Durante Magliano Festival d’Estate il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica e coinvolgente, creata dalla magia della musica dal vivo.

“Obiettivo atteso dall’Amministrazione Comunale” spiega il Sindaco Pasqualino Di Cristofano “è quello di valorizzare il territorio, in un contesto nuovo e mai utilizzato in passato, che consenta di far conoscere, a chi interverrà, la ricchezza che offre il contesto in cui viviamo”.

L’evento è aperto a tutti, appassionati e non di musica, e offre un’occasione perfetta per unirsi e creare ricordi duraturi. “Siamo fiduciosi che Magliano Festival d’Estate diventerà un punto di riferimento per gli amanti della musica e un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica nel suo genere” è il commento del Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Toselli Mirko.

Per ulteriori informazioni, inclusi orari, prezzi dei biglietti e dettagli sulla programmazione completa degli artisti, si prega di visitare le pagine Facebook e Instagram @maglianofestivaldestate e il sito web ufficiale dell’evento all’indirizzo www.maglianofestivaldestate.it.