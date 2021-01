Francavilla al mare, rapina impropria: arrestato un 53enne

FRANCAVILLA AL MARE – Nel 2010, un uomo e una donna residenti a Francavilla al mare, fingendo di essere una normale coppia che faceva la spesa in un centro commerciale del pescarese, avevano nascosto circa 100 euro di refurtiva nella giacca.

La cosa, però, non era sfuggita agli addetti alla vigilanza del supermercato che li avevano bloccati all’ingresso, chiamando immediatamente le forze dell’ordine. D.V.V. 53enne di Chieti, vistosi in trappola, prima ha minacciato le due guardie giurate, poi ha sferrato a uno di loro, due colpi, uno al braccio e uno al viso, tentando di scappare, trasformando un semplice furto in rapina impropria.

La Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila ha deciso di emettere un ordine di carcerazione a carico dell’uomo che è stato notificato dai carabinieri della Stazione di Francavilla al mare ed ora dovrà scontare recluso a casa 1 anno e 4 mesi di reclusione e pagare una multa di 300 euro.