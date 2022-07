Francavilla al mare, al Magora-Conad arriva la “Spesa con il sorriso”

Per i ragazzi affetti da autismo una possibilità di vivere il momento della spesa non come uno stress ma come un progetto di inclusione

FRANCAVILLA AL MARE – In questi giorni è partita la campagna di sensibilizzazione della “Spesa con il Sorriso”. Una campagna lanciata dall’Associazione la Casa Volante Blu e accolta dal punto vendita Magora-Conad di Francavilla al Mare.

“Spesso i genitori dei nostri bambini affetti da sindrome dell’autismo preferiscono non portare i figli a fare la spesa in quanto il momento della fila in cassa diventa pesante e stressante per il bambino”, racconta il presidente della Casa Volante Blu Cinzia Santoferrara.

“Così abbiamo voluto creare un vero e proprio movimento La Spesa in Blu. Diamo la possibilità ai nostri ragazzi di vivere il momento della spesa non come uno stress ma come una possibilità di progetto inclusione” spiega la tesoriera della Casa Volante Blu Catia Simeone.

“Per questo noi genitori la chiamiamo disabilità invisibile perché solo chi vive questa realtà conosce le reazioni che sono date dall’essere autististico non da un capriccio di un bambino come spesso si è sentito dire dalle persone. Conoscere e sensibilizzare aiuta quelle mamme e quei papà che spesso rinunciano a fare la spesa tutti insieme come tutte le famiglie” continua il presidente Cinzia Santoferrara.

Il primo ad accogliere l’iniziativa è stato il Conad presso il Centro Magora: “Siamo molto sensibili a queste iniziative e spero di poter essere utile alle famiglie che scelgono di fare la spesa presso il nostro centro commerciale ed aver usufruito delle casse prioritarie per la serenità dei loro bambini” conclude il direttore del punto vendita Leo Di Renzo che lancia l’invito “insieme alle nostre Annalisa e Valeria e a tutto il personale, vi aspettiamo alle casse blu ad accogliere i bambini“.