Frammenti d’Istanti, mostra di Bruno Schiavone a Città Sant’Angelo

In programma al 18 al 27 settembre 2020 presso Galleria d’Arte “Il Cenacolo delle Emozioni” l’esposizione che inaugura oggi alle ore 18

CITTÁ SANT’ANGELO – La galleria d’Arte “Il Cenacolo delle Emozioni” inaugura domani, domenica 20 settembre alle ore 18,00 nella sua sede espositiva in via Vittorio Emanuele a Città Sant’Angelo, la personale d’artista Frammenti D’ Istanti del pittore Bruno Schiavone. Curatori della mostra, che si potrà visitare fino al 27 settembre, Mirian Zincani e Franco Secone.

Si tratta della seconda esposizione di questo artista, la prima nel 2013 sempre a Città sant’ Angelo. Il filo rosso che tiene unite tutte le tipologie figurative eseguite da Schiavone, che sia un ritratto o un paesaggio, è dato dalla luce.

Una luce venuta fuori proprio nelle ultime produzioni, quindi frutto di uno studio attento e puntuale da parte dell’artista, autodidatta, che riesce a regalare un punto di vista diverso, inconsueto. Lo spettatore osservando le sue tele si sente subito tirato in causa nella scena rappresentata grazie alla luce, che sembra provenire da fuori e illuminare una realtà ferma ma vera: un frammento di un Istante catturato e impresso sulla tela.

Bruno Schiavone è un artista di lunga data che ha avuto circa 25 anni di inoperatività. Nel 2009 comincia a riprendere in mano il pennello e la mostra al Cenacolo delle Emozioni propone questo secondo periodo produttivo che arriva fino ai giorni nostri, molti sono gli inediti da scoprire.

“In pochi conoscono di questa mia passione iniziata fin da bambino e coltivata nel corso degli anni – spiega Schiavone –. Le opere esposte nella personale vanno dal 2009 al 2020. Per 25 anni sono stato inattivo e grazie alla mia famiglia ho ripreso la mia attività e pian piano ho perfezionato la tecnica. In questi 11 anni mi sono dedicato alla bellezza della donna, i miei soggetti sono spesso donne impegnate in cui ho celebrato non solo la bellezza ma anche i talenti. In altre ho evidenziato il lavoro nei campi delle donne abruzzesi”.

CITTA’ SANT’ANGELO, 19 SETTEMBRE 2020

“Frammenti d’Istanti” personale d’ artista.

Via V. Emanuele, 91 Città Sant’ Angelo dal 18 al 27 settembre 2020

Inaugurazione domenica 20 settembre, ore 18.00Orari della mostra:

Tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00.

Per appuntamenti tel. 3891974069