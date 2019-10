Fotografa la città, scelte le sei opere vincenti

Le stesse saranno utilizzate per la home page del sito internet del Comune di Teramo, organizzato del concorso fotografico

TERAMO – Si è riunita ed ha designato le opere vincenti, la giuria del concorso fotografico dal titolo “Fotografa la città”, organizzato dal Comune di Teramo, segnatamente dall’assessora all’innovazione tecnologica e razionalizzazione dei processi amministrativi, Sara Falini. La finalità del concept è stata di individuare 6 scatti che saranno utilizzati per le foto della home page del sito internet dell’ente.

Le opere pervenute sono tutte di particolare qualità e, per la quasi totalità delle proposte, hanno corrisposto all’intenzione che ha dettato l’iniziativa: porre in risalto il territorio attraverso immagini di luoghi caratteristici, paesaggi e segni del passato.

Hanno partecipato amanti della fotografia, professionisti e non, con scatti in bianco e nero o a colori, con vedute panoramiche della città, monumenti peculiari o scorci caratteristici.

Come detto, le opere risultate più idonee alle intenzioni che hanno ispirato l’iniziativa, saranno pubblicate nella home page del sito internet del Comune e riceveranno apposita menzione. Gli autori non percepiranno alcun premio in denaro. Nel corso di un apposito incontro, le fotografie scelte verranno presentate alla città e alla stampa.

L’assessora Sara Falini sottolinea: “Il considerevole valore delle fotografie pervenute, grazie alle quali sono state presentate vedute parziali o totali di Teramo, che ne esaltano la bellezza e le particolarità. Molte delle opere inviate, sono di rilevante pregio e la scelta delle più adatte per il sito non è stata semplice. Una delle finalità che abbiamo perseguito è stata di favorire un approccio meno scontato ed episodico alle caratteristiche di Teramo, per generare una nuova sensibilità e una più attenta percezione delle bellezze in cui ogni giorno viviamo. Ringrazio i professionisti e gli amanti della fotografia che hanno partecipato con tanto entusiasmo, e annuncio, visto il risultato ottenuto, che il concorso verrà ripetuto il prossimo anno, con un tema diverso ma con analoghe finalità e prospettive”.