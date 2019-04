Fossacesia, Traversa via Oriente sarà collegata al centro

FOSSACESIA – Finalmente sarà realizzato il passaggio pedonale da Traversa via Oriente, quartiere popoloso, verso il centro di Fossacesia. Dopo quattro anni, nel corso dei quali sono stati fatti vari tentativi per cercare una soluzione bonaria per la concessione delle aree, tutti purtroppo andati a vuoto, finalmente si è aperto uno spiraglio che ha permesso di trovare il modo migliore per creare un collegamento che da traversa Via Oriente permetterà di accedere direttamente al centro cittadino.

Infatti, la disponibilità di un immobile che ospitava un pub, di proprietà della famiglia Sisti-Paolucci, avente le caratteristiche sia sotto l’aspetto della conformazione, che per posizione strategica particolarmente favorevole, consentirà di realizzare il passaggio esclusivamente pedonale attraverso l’immobile.

“E’ un risultato di un lungo lavoro – ammette il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Da parte mia c’era stato l’impegno a portarlo a conclusione sin dal mio primo giorno di mandato. Il lavoro portato avanti con l’Ufficio Tecnico del Comune è stato costante spinti soprattutto dalla necessità di creare le migliori condizioni di sicurezza per i cittadini e ora possiamo raccogliere i frutti del lavoro svolto”.

L’immobile verrà inizialmente acquisito in locazione per alcuni mesi, in attesa della conclusione delle procedure di acquisizione.