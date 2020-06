Fossacesia, sicurezza circolazione treni: disposta potatura rami

Di Giuseppantonio: “ho stabilito che per tutto il periodo estivo, nel quale è più alto il rischio di incendi, si tengano sgombri i terreni da vegetazione secca per una fascia di rispetto di almeno 20 metri dalla linea di RFI”

FOSSACESIA – Su sollecitazione di Rete Ferrovie Italia, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, con una apposita ordinanza, ha disposto che tutti i proprietari o possessori dei terreni confinanti con la linea ferroviaria Adriatica, nel tratto in cui questa attraversa il territorio comunale di Fossacesia, provvedano alla potatura o al taglio di rami di alberi o altri tipi di arbusti che, in qualche modo, potrebbero provocare interferenze alla circolazione dei treni.

“Nel provvedimento – afferma il Sindaco Di Giuseppantonio – ho stabilito inoltre che per tutto il periodo estivo, nel quale è più alto il rischio di incendi, si tengano sgombri i terreni da vegetazione secca per una fascia di rispetto di almeno 20 metri dalla linea di RFI e, inoltre, di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una fascia della larghezza di almeno 5 metri, da tenere costantemente arata. É una ordinanza che richiama al senso di responsabilità per evitare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e di interruzione del servizio ferroviario in caso d’incendi”.