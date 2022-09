Fossacesia, seconda edizione “Diversamente Chiosco”: il bilancio

FOSSACESIA – “Felici per questa nuova esperienza. Soprattutto siamo ampiamente soddisfatti per i nostri ragazzi, che anche quest’anno hanno potuto fare un’esperienza preziosa, che ha aumentato la loro autostima, ha fatto crescere la loro autonomia, lavorando insieme e in armonia. Sono risultati significativi, che ripagano i loro sforzi nel percorso d’inclusione sociale che è il nostro principale obiettivo. Grazie al sindaco Enrico Di Giuseppantonio, all’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante ed all’Amministrazione Comunale per la loro sensibilità”.

Sono le considerazioni finali di Francesco Sirolli, presidente dell’Associazione Aps Liberamente, di Pescara, a conclusione della seconda edizione di “Diversamente Chiosco”, il bar gestito da ragazzi con disabilità intellettive e/o relazionali, che per tutto il mese di agosto è stato operativo nella piazzetta dei Pescatori sul lungomare nord di Fossacesia Marina. Il chiosco rientra nel progetto di integrazione e inclusione lavorativa e formazione, dedicato alle persone con disabilità ed è stato reso possibile dalla collaborazione e dal sostegno economico del Comune di Fossacesia. In confronto allo scorso anno, l’evento 2022 oltre a mantenere la caratteristica di somministrazione di bevande ad offerta libera si è ampliata ed ha proposto serate di intrattenimento musicale molto apprezzate.

La conclusione della seconda esperienza di “Diversamente Chiosco” è stata salutata con una piccola ma significativa manifestazione alla quale hanno preso parte il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore Maria Angela Galante, particolarmente felici per gli obiettivi raggiunti. “Dire che siamo contenti è poco – ha detto il sindaco nel suo saluto -. Abbiamo creduto sin dall’inizio alla validità della proposta e agli scopi che ci sono stati avanzati dall’Associazione Aps Liberamente. L’ affetto che ho ricevuto da questi ragazzi mi hanno commosso. Non finirò mai di ringraziarli. Per l’edizione 2023 ci ripromettiamo di migliorare i servizi per fare in modo che questa iniziativa continui la sua importante crescita”.

Fossacesia, che era stata premiata in passato per aver realizzato nel 2017 la ‘Spiaggia Per Tutti’, dedicata alle persone diversamente abili, è stata scelta per Diversamente Chiosco anche da EnelX per la categoria “Progetti a sostegno dell’imprenditorialità delle persone con disabilità”, con un dono di 20mila euro per l’illuminazione di edifici e luoghi storici di Fossacesia.