Fossacesia, scuola di sicurezza stradale per piccoli ciclisti

FOSSACESIA – L’ultimo gravissimo incidente avvenuto pochi giorni fa ad Andria ha riproposto all’attenzione generale quanto sia importante avere dei comportamenti responsabili sia alla guida di automobili, che in sella a una bicicletta. Spesso capita di vedere bambini che in bici si muovono su percorsi urbani in situazioni potenzialmente pericolose e rischiose. Distrazione, superficialità ed ignoranza nei comportamenti sono in agguato.

Per allenare i più piccoli a prendere consapevolezza delle insidie che si possono incontrare per strada, occorre formarli, anche in vista della pista ciclopedonale lungo la via Verde, Fossacesia, città che ama da sempre le due ruote, è uno dei pochi comuni abruzzesi nei quali, dallo scorso anno, è in attività un centro, diretto da Moreno Di Biase, ex ciclista professionista, dedicato appunto ai più piccoli e nel quale s’insegna poche ma fondamentali nozioni del Codice della Strada e, soprattutto, il comportamento da avere quando si va in bici.

“Quando Moreno incontrò me, l’assessore allo Sport Maura Sgrignuoli, l’assessore ai Parchi Pubblici Danilo Petragnani e ci spiegò quale era il suo progetto, gli abbiamo dato la massima disponibilità e in pochi mesi abbiamo messo a disposizione il Parco della Libertà, dove è stato realizzato un percorso adatto alla pratica del Pump Track e nel quale si potessero tenere lezioni sulla sicurezza lungo le strade – ricorda il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. É fondamentale sviluppare nei più piccoli la conoscenza, educarli al rispetto delle regole per la loro sicurezza. Siamo soddisfatti d’aver fatto questa scelta, anche perché oggi la bicicletta è tornata di moda e se l’interesse per le due ruote è cresciuto notevolmente lo si deve anche alla Via Verde, che una volta completata permetterà di poter viaggiare in bici da una parte all’altra dell’Abruzzo. Allora meglio farlo in sicurezza”.

“Prima di poter andare in bicicletta è necessario capire come e dove poterlo fare. Molte volte si ha poco senso civico, non si utilizzano né le pettorine catarifrangenti, né il casco e una volta in sella il codice della strada diventa spesso un’opinione – aggiunge l’Assessore allo Sport Sgrignuoli -. Avere qui a Fossacesia a disposizione una scuola credo fortemente che possa garantire ai più piccoli un percorso di sensibilizzazione importante per formarli non solo come ciclisti attenti, ma anche in futuro come automobilisti rispettosi delle regole”.