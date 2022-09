Fossacesia, rientro a scuola dal prossimo 8 settembre

FOSSACESIA – Alla presenza del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, della consigliera comunale delegata alla Pubblica Istruzione Ester Sara Di Filippo, e della Dirigente dei Servizi Scolastici, Carmen Cericola, presso la Sala consiliare Falcone-Borsellino del Comune di Fossacesia si è tenuta una prima riunione in vista dell’apertura, in programma giovedì 8 settembre, delle scuole di ogni ordine e grado della città.

L’incontro ha visto la partecipazione della Dirigente dell’Istituto Comprensivo, prof. Rosanna D’Aversa, del vice preside prof. Giuseppe Scarinci, dell’insegnante di educazione fisica, prof. Claudio Di Pasquale e del presidente del Consiglio d’Istituto, Carlo Luciani. Dal confronto in aula è emerso che l’avvio del nuovo anno scolastico non presenta alcuna criticità.

E’ tutto pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico, il Sindaco e la Consigliera Di Filippo, hanno accolto tutte le richieste della scuola per fare in modo di garantire un inizio scolastico efficiente per tutti i ragazzi e le loro famiglie. In particolare, insieme alla Dirigente del comune la Dr.ssa Cericola, hanno provveduto alla riorganizzazione del trasporto scolastico in base alle nuove esigenze di orario della scuola.

“Il nuovo orario scolastico sarà definito entro il prossimo 3 ottobre – ha dichiarato la Dirigente D’Aversa -. Apriremo due giorni prima rispetto al calendario regionale perché abbiamo ritenuto che così facendo daremo alle famiglie la possibilità di avere in casa i propri figli sia per il ponte dell’8 dicembre che per quello del 23 dello stesso mese”. Inoltre, sono garantiti i due rientri pomeridiani per la Primaria, infatti dal 3 di ottobre ripartirà il servizio di mensa scolastica sia per l’Infanzia che per la Primaria di Fossacesia.

Qualche richiesta è stata avanzata dalla prof. D’Aversa sui servizi di collegamento in bus tra la stazione delle FS e Fossacesia, che andrebbero sincronizzati con l’arrivo di alcuni treni per agevolare gli insegnanti che quotidianamente devono raggiungere le scuole della città. A tal riguardo, il sindaco Di Giuseppantonio, ha annunciato che fisserà un incontro con le Autolinee Di Fonzo, società sensibile all’ organizzazione dei trasporti, per cercare di trovare una soluzione.

Tra gli argomenti sul tavolo dell’incontro anche la questione del risparmio energetico, tema di attualità. Infatti,per quanto riguarda la situazione relativa all’emergenza del “caro bolletta” tutte le scuole di Fossacesia da sempre applicano la settimana corta. Molti sindaci stanno ora verificando la possibilità di introdurre la settimana corta nelle scuole di ogni ordine e grado, noi lo abbiamo fatto e lo confermiamo. Ovviamente ci sarà un controllo più attento e scrupoloso di tutti gli impianti di riscaldamento e di elettricità per evitare consumi anomali hanno affermato il Sindaco Di Giuseppantonio e la consigliera Di Filippo. Inoltre, il Sindaco e la Consigliera hanno apprezzato l’efficienza dei servizi scolastici a Fossacesia e ringraziano la Dirigente, gli insegnanti, tutto il personale amministrativo e tutti i collaboratori scolastici che si adoperano quotidianamente affinché la scuola osservi e rispetti tutte le regole.