Fossacesia, rafforzamento della scogliera: al via il cantiere

FOSSACESIA – Sarà una società molisana ad occuparsi del rafforzamento della scogliera, disposta in maniera obliqua alla riva, dinanzi la Piazzetta dei Pescatori, ammalorata in occasione dell’eccezionale ondata di maltempo del 12 e 13 novembre 2019. L’ intervento è stato progettato dall’ing.Daniela San Lorenzo. “Negli ultimi giorni, infatti – dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – è stata perfezionata la determina di affidamento con fondi regionali di 100mila euro, predisposta tempestivamente dal responsabile del settore Tecnico del Comune ing. Alessandra Ferrante, alla ditta Inmare Srl di Termoli. Il tratto di barriera interessato dall’intervento di ripristino ha una lunghezza di 210 metri a partire dal tratto più a sud e i lavori dovrebbero essere conclusi prima dell’inizio della stagione balneare. Con questo intervento, verranno posizionati nuovi massi sull’attuale scogliera che nel corso del tempo si era abbassata sprofondando nella sabbia non riuscendo più ad arginare la forza delle onde, il che ha portato ad un incremento del fenomeno erosivo”.

