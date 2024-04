Fossacesia, oggi chiusa la Scuola dell’Infanzia di viale San Giovanni in Venere

La decisione é stata presa in urgenza in quanto, a causa della disinfestazione di venerdì scorso, i locali non garantivano sicurezza

FOSSACESIA – Non si sono tenute oggi le lezioni della Scuola dell’Infanzia nel plesso in viale San Giovanni in Venere. La sospensione delle attività scolastiche è stata presa d’urgenza solo questa mattina in quanto le aule e le altre parti della scuola, nel pomeriggio di venerdì scorso, sono state sottoposte a disinfestazione a causa della presenza contenuta di alcune formiche. Stamani, all’apertura, i pavimenti in linoleum all’ ingresso e in alcuni locali non assicuravano però sicurezza in quanto scivolosi per il personale scolastico e per i bambini . In mattinata, nel plesso scolastico, per un sopralluogo si sono recati il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e il responsabile del settore lavori pubblici, Nico Priori, la responsabile della Sicurezza dell’Istituto Comprensivo, Maria Dolores Veronesi, in collegamento da remoto la Dirigente Rosanna D’Aversa. A conclusione della visita, il sindaco ha emesso un’ ordinanza con la quale la scuola resterà chiusa oggi e nella giornata di domani, 9 aprile.

La ditta incaricata all’operazione di particolare pulizia, dovrà intervenire per rendere sicuro il pavimento, mentre la Asl ha inviato sul posto alcuni medici del settore veterinario, che hanno effettuato un ispezione, chiesta dal sindaco Di Giuseppantonio, e il prelievo di alcuni insetti per accertare le cause per le quali sono presenti nel plesso scolastico.

“Ci scusiamo con gli utenti per il disagio – ha detto in proposito il sindaco Di Giuseppantonio -, nessuno poteva prevedere che la disinfestazione avrebbe provocato la momentanea interruzione delle attività scolastiche, ma ogni decisione è stata presa nell’esclusivo interesse dei bambini”.