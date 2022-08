Fossacesia Marina, circolazione stradale: come cambia il 6 e 7 agosto

FOSSACESIA – Un fine settimana all’insegna di grandi eventi sul Lungomare di Fossacesia Marina. In previsione della notevole partecipazione di persone con conseguente afflusso veicolare, con apposita ordinanza sono state apportate delle sostanziali modifiche al traffico dalle ore 19.30 del 6 agosto alle ore 6 del giorno 7.

La viabilità sul Lungomare sarà così disciplinata: istituzione-ripristino doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Fosso Palazzo fino al parcheggio fronte lido “Mimì Beach”; obbligo di svolta a destra su via Fosso Palazzo per autovetture, ciclomotori e motocicli, eccetto veicoli con altezza superiore a metri 1,70; possibilità di transito per i veicoli con altezza superiore a metri 1,70 su via Lungomare, da via Fosso Palazzo fino alla SS16 accesso nord; istituzione senso unico di marcia su via Fosso Palazzo, in entrata da via lungomare e ad uscire sulla SS16; chiusura ingresso via Fosso Palazzo dalla SS16; istituzione divieto di sosta con rimozione forzata nell’area antistante il lido “Mimì Beach”, dal lato mare fino all’isola spartitraffico del parcheggio, per realizzazione di una rotatoria; istituzione rotatoria fronte lido “Mimì Beach”; istituzione divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati-accreditati sul tratto di via Lungomare tratta del parcheggio fronte “Baya Verde”, dallo stabilimento “Mimì Beach”, fino all’inizio del lido “Suporter Beach”; chiusura al transito veicolare dell’area fronte lido “Supporter Beach”; istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in tutto il parcheggio piccolo lato “Baya Verde”, area antistante il lido “La Conchiglia”, eccetto forze di polizia, mezzi di soccorso, bus navetta e disabili.