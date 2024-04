Fossacesia, in servizio nuovi e colorati scuolabus

I mezzi utilizzati risultato dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore della ditta Iezzi Travel di Torino di Sangro

FOSSACESIA – A partire dal 10 aprile sono entrati in servizio i nuovi scuolabus a Fossacesia. Tutti colorati, i mezzi utilizzati sono il risultato dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore della ditta Iezzi Travel di Torino di Sangro, vincitrice della gara d’appalto per il servizio di trasporto scolastico, conclusasi lo scorso mese di marzo.

“Gli scuolabus sono nuovi, colorati e quindi accattivanti per i nostri bambini e ragazzi che ogni giorno li utilizzano per recarsi a scuola-dichiarano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e la Consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Ester Di Filippo”. Si tratta infatti di mezzi tutti euro 6, con 31 posti a sedere cadauno, oltre due riservati agli assistenti. Ogni posto è munito di cintura di sicurezza.

“Questo è un aspetto molto importante, a cui teniamo particolarmente – concludono Di Giuseppantonio e la Di Filippo– perche’ dare maggiore attenzione alla sicurezza è un valore aggiunto per tutti, bambini, genitori, titolari del servizio e noi del Comune”.