Fossacesia, Festa del Donatore il 13 ottobre in piazza Fantini

L’evento, a cura dall’Associazione Donatori di Sangue di Lanciano e dall’Associazione Podisti Frentani, si svolgerà dalle 15 alle 20 in piazza Fantini

FOSSACESIA – Sabato 13 ottobre, in piazza Alessandro Fantini, dalle ore 15 alle ore 20 a Fossacesia si terrà la Festa del Donatore, organizzata dall’Associazione Donatori di Sangue di Lanciano e dall’Associazione Podisti Frentani. L’evento ha il patrocinio del Comune di Fossacesia.

La manifestazione, che si sarebbe dovuta tenere il 7 ottobre scorso, è stata rinviata. Molte le attività che caratterizzeranno il pomeriggio, tutte tese a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare per aiutare chi ne ha bisogno. In programma un Concorso di disegno riservato agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Fossacesia e altre attività ludiche.

“Favorire la cultura della Donazione, soprattutto nei più giovani, non è solo un semplice atto di generosità – afferma il Sindaco Di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. É fondamentale far comprendere che con questo gesto, si può fare la differenza e salvare la vita di altre persone in difficoltà. L’Amministrazione Comunale di Fossacesia, da tempo è impegnata nel portare avanti tutte quelle iniziative che fanno guardare agli altri, un sforzo che facciamo nella consapevolezza del momento che viviamo in cui la precarietà ci rende più preoccupati a guardare alla nostra sussistenza e poco inclini a trascurare i bisogni di chi soffre. Il nostro obiettivo è contribuire ad ampliare il numero di donatori, far comprendere che donare significa contribuire a far ottenere straordinari risultati nella guarigione di alcune malattie che sino a pochi anni sembravano invincibili”.