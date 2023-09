Fossacesia, estate 2023: divertimento in sicurezza nei locali della movida

Di Giuseppantonio: “La vigilanza attuata dalle Forze dell’Ordine ha garantito tranquillità su tutte le manifestazioni nei locali”

FOSSACESIA – Un’altra estate all’insegna del divertimento e della sicurezza a Fossacesia Marina. Nonostante le difficoltà che quest’anno hanno segnato le villeggiature degli italiani, le presenze dei turisti e soprattutto dei giovani, richiamati sul Lungomare per la movida, sono state comunque numerose, grazie anche agli eventi d’intrattenimento proposti dai locali presenti sulla riviera.

“Sono state aperte nuove attività, a conferma dell’attrattività che da alcuni anni caratterizza la nostra città – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -, ampliando così l’offerta in termini di servizi per i villeggianti. È presto per tracciare un bilancio dell’attuale stagione, ma nel complesso può essere definita positiva anche in termini di sicurezza. La vigilanza attuata dalle Forze dell’Ordine è stata alta ed ha garantito tranquillità su tutte le manifestazioni che si sono tenute nei locali ed in particolare per la movida. Per questa ragione rivolgo un ringraziamento al Prefetto Mario Della Cioppa e al Questore, Francesco De Cicco, all’ intero Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che hanno predisposto su tutta la Costa dei Trabocchi efficaci controlli di sorveglianza. Fossacesia, in particolare, è stata servita costantemente, assieme ad altre località più importanti della nostra provincia, dalle attività di tutela dell’ordine e della sicurezza da parte di tutte le Forze di Polizia. Un ruolo fondamentale lo hanno svolto i carabinieri della Stazione di Fossacesia, potenziata dopo che i vertici dell’Arma hanno accolto la mia richiesta assieme ai sindaci di Santa Maria Imbaro, Rocca San Giovanni e Mozzagrogna, e la Polizia Locale ai quali va la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto”.