Fossacesia, Centro Polifunzionale della Famiglia: affidati i lavori

FOSSACESIA – E’ stato aggiudicato l’appalto per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di riconversione degli spazi dell’ex scuola dell’Infanzia, in via 25 Aprile, da destinare a Centro Polifunzionale della Famiglia. Il Comune di Fossacesia, è stato infatti ammesso allo stanziamento del finanziamento nella graduatoria definitiva ed ha ricevuto comunicazione ufficiale direttamente dall’unità di missione del PNRR del Ministero dell’Istruzione, a seguito della verifica della documentazione fornita.

Nella struttura, da tempo inutilizzata, saranno realizzati: uno spazio dedicato all’accoglienza, con sportello informativo e guardaroba per bambini e adulti; un’area ludico-ricreativa dedicato al divertimento per l’infanzia composto da spazio per il gioco simbolico e artistico, per la lettura dei racconti. Ci saranno anche attività laboratoriali per l’allattamento e per il sonno, uno spazio dedicato al contrasto della dispersione scolastica. Inoltre, sono previste attività associative. L’area situata all’aperto verrà adeguatamente attrezzata per rispondere alle nuove esigenze funzionali. L’importo dei lavori, che sono stati aggiudicati alla Ditta Tenaglia, è di 1.967.433,25 euro.

“La riconversione dell’edificio, che è nel centro della città – chiarisce il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ci consentirà di rafforzare il sostegno alla salute dei cittadini. La funzione alla quale è stata destinata è molto importante per le famiglie, oggi più che mai bisognose di sostegni legati alle varie problematiche di fronte alle quali vengono a trovarsi. Sarà non solo un punto di incontro, di condivisione e di socializzazione, ma anche un luogo di monitoraggio e sostegno di eventuali segnali di disagio educativo-relazionale e familiare. Devo ringraziare il settore comunale Lavori Pubblici per il lavoro svolto nell’ ambito degli interventi del PNRR”.

Dal canto suo, Danilo Petragnani, assessore ai Lavori Pubblici, sostiene che gli interventi previsti per la riqualificazione del fabbrico riguarderanno “l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico di una struttura, realizzata a fine anni 70, con evidenti problemi strutturali e di infiltrazioni, che ha subito frequenti atti di vandalismo”.