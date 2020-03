Fossacesia, Arrizza: “misure a sostegno di imprenditori e commercianti”

FOSSACESIA – Misure per commercio e imprese, differimenti e rateizzazione di pagamento dei tributi. Sono queste le proposte che il gruppo consiliare di minoranza Alternativa Civica formula all’Amministrazione Comunale di Fossacesia.

“Stiamo vivendo un periodo di estrema emergenza e in questa situazione di “fermo“, famiglie e persone saranno colpite anche da danni di tipo finanziario ed economico”, afferma la capogruppo Mariella Arrizza, “pertanto sarebbe utile prevedere misure a sostegno degli imprenditori e commercianti, quali la riduzione della TARI e dell’IMU per quelle attività economiche costrette a chiudere”. Il gruppo consiliare inoltre impegna l’amministrazione comunale a prevedere per i cittadini un differimento della data di pagamento della TARI e rateizzazioni per i pagamenti a qualsiasi titolo.

I Consiglieri di Alternativa Civica chiedono anche che l’Amministrazione solleciti e approfondisca, nelle sedi opportune, la ferrea applicazione del protocollo di prevenzione anche in settori diversi ed altamente a rischio, come le industrie, le carceri o la grande distribuzione, al fine di rafforzare un’azione congiunta per la tutela di tutte le categorie di dipendenti.