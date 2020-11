Forum politiche attive del lavoro: webinar Confindustria il 12 novembre

CHIETI – Continuano gli eventi da remoto di Confindustria Chieti Pescara. Si terrà domani, giovedì 12 novembre alle ore 15, il webinar dal titolo “Forum politiche attive del lavoro: esperienze a confronto”. Tra i relatori, il vice presidente nazionale Confindustria Giovanni Brugnoli.

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, in cui si parla sempre più frequentemente di politiche passive del lavoro, prima di tutto gli ammortizzatori sociali, l’iniziativa promossa dal Tavolo tecnico delle Politiche attive di Confindustria Chieti Pescara rappresenta un’occasione importante per ragionare insieme su quelle che sono invece le politiche attive. Durante il webinar verranno affrontati diversi temi, da quali sono i modelli da prendere come riferimento, a cosa possono fare le aziende con gli strumenti a loro disposizione.

Di rilievo i relatori e i relativi interventi che si avvicenderanno per ragionare insieme sulle regole del lavoro a disposizione delle nostre aziende come mezzo di politica attiva, con uno sguardo ad esperienze d’oltralpe, best practices messe in atto dalle vicine regioni italiane e testimonianze aziendali del territorio abruzzese.

Le iscrizioni sono ancora aperte, basta compilare il modulo on line: https://it.surveymonkey.com/r/ForumPoliticheAttive

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.