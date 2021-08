FlyLeOne, primo aeromobile è arrivato all’Aeroporto di Pescara

PESCARA – Il 24 Agosto è finalmente entrato in flotta il primo Beechcraft 1900D da 19 posti di FlyLeOne. L’entrata in flotta del primo aereo è l’ultimo passaggio fondamentale per il rilascio del Certificato di Operatore Aereo e la Licenza, da parte dell’Autorità Nazionale dell’Aviazione Civile Italiana.

Nasce così ufficialmente un nuovo vettore aereo italiano – FlyLeOne – che dalla sera del 24 agosto ha posizionato il suo Beechcraft 1900D a Pescara per l’avvio dei nuovi servizi commercializzati dal TO del Gruppo. L’aeromobile è ora in fase di allestimento finale presso lo stesso Aeroporto Internazionale d’Abruzzo.

“Ci scusiamo con tutti i clienti che ci hanno dato fiducia e che auspichiamo di ritrovare a bordo dei nostri voli. Purtroppo complessità tecnico amministrative a livello internazionale hanno fatto sì che questo passaggio avvenisse solo oggi” si legge nella nota.

FlyLeOne conferma così l’avvio dei servizi sulle destinazioni core del suo network quali Lamezia Terme, Genova, Trieste e Verona a partire da settembre.

Il programma prevede una progressiva crescita delle frequenze sulle destinazioni citate nel corso della stagione Winter 21. Sul sito www.flyleone.com o su www.flyleone.travel è possibile prenotare il proprio volo.