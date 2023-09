Flavio Insinna al Teatro Comunale di Atri per “La sfida dei sogni”

ATRI – Domani in Atri, alle ore 18.30 nella splendida cornice del Teatro Comunale, ci sarà un attesissimo ritorno in Atrincontra: protagonista e autore di serie Tv e storici programmi di intrattenimento, sarà la volta di Flavio Insinna, che donerà al pubblico una serata dedicata a inclusione e valori sociali, con la presenza sul palco dei ragazzi del basket in carrozzina dei Giovani e Tenaci di Roma e dei campioni d’Italia dell’Amicacci Giulianova, accompagnati dal Coach della nazionale italiana, Carlo Di Giusto.



Un evento atteso dal 30 luglio e soggetto a rinvio per gli impegni televisivi del famoso attore romano, che non mancherà di raccogliere il pubblico delle grandi occasioni nella città ducale. Tra l’altro, l’argomento e il titolo del programma del pomeriggio – La sfida dei sogni, in carrozzina per festeggiare i campioni di sport e di vita – già fa comprendere che si tratterà di un evento dalle grandi emozioni: Flavio Insinna si è sempre distinto per la sua notevole sensibilità verso i meno fortunati e l’amore e l’attenzione che l’artista ha da sempre riservato ai diversamente abili e in particolare al loro sport sono immensi.



Nel primo pomeriggio, alle ore 16.30 presso il palasport del centro turistico integrato, i ragazzi romani giocheranno una partita amichevole con i campioni d’Italia degli Amicacci Giulianova, per poi trasferirsi tutti insieme e raggiungere il pubblico e i fan in teatro alle ore 18.30 per lo show che si preannuncia ‘sold out’ (disponibili 300 posti con ingresso gratuito, grazie al solito entusiasta intervento del Comune).



Dopo Insinna, Atrincontra, entro fine anno, offrirà ancora un ultimo appuntamento per l’edizione 2023. In Atri ci sarà l’altro famoso personaggio TV che ha dovuto rinviare la serata originariamente prevista per l’8 agosto, anche in questo caso per il protrarsi imprevisto di impegni in Rai: Gigi Marzullo formulerà insieme al pubblico tutte le domande da abbinare alle sue famose risposte (sul palco con lui anche Greta Mauro da RaiDue e altri ospiti, che saranno pronti ad abbinare le domande alle risposte del noto personaggio televisivo).



Sempre ambizioso il progetto dell’Associazione Abruzzo Ontario del Presidente Antonio Di Musciano, il quale sostiene che ‘AtrIncontra è un progetto di qualificazione culturale ad ampio raggio, con il quale si intende proporre alla città, al territorio e a tutti i turisti e gli ospiti presenti in zona, serate di qualità e di notevole prestigio per rendere ancor più attraente Atri e l’Abruzzo: non potevamo rinunciare a ‘recuperare’ la serata con Flavio Insinna, che, oltre ad essere un grande artista, ha una particolare sensibilità per i disabili’. Ancor più contenta l’Amministrazione Comunale, per la quale il Sindaco Piergiorgio Ferretti e l’assessore alla cultura e turismo Domenico Felicione, si sono detti “entusiasti del cartellone proposto da AtrIncontra, ormai da anni sostegno indefettibile dell’estate atriana, e ancor più che vengano rese importanti anche serate di settembre, solitamente meno affascinanti e invece così, fortemente attrattive verso la città“.

Anche la Regione non ha mancato di sottolineare la propria soddisfazione, tramite le prime parole dell’assessore a cultura e turismo Daniele D’Amario, il quale ha sottolineato che “è con immenso piacere che l’Abruzzo appoggia e sostiene direttamente iniziative come quella del Festival Atrincontra, che, con serate come quella di domani, certifica la fantastica sintonia e sinergia tra inclusione e cultura, donando valore aggiunto al mix di un evento sportivo abbinato a uno spettacolo artistico“.