26° Presepe Vivente a Giulianova: come partecipare o collaborare

Unica Stella si prepara al 26esima edizione, scelto il titolo e riconfermata la scelta di dedicarlo alla cultura popolare della Napoli barocca

GIULIANOVA – L’associazione Unica Stella si è rimessa in viaggio per il progetto del Presepe Vivente Napoletano 2023. Un viaggio fisico, culturale e spirituale. Unico nel suo genere per i costumi e le ambientazioni, che vogliono far immergere lo spettatore nella Napoli del ‘700. Con il Rinascimento, gli artisti napoletani, diedero alla rappresentazione della Natività una nuova connotazione, introducendo scene di vita quotidiana e nuovi personaggi.

Ed ecco, quindi, apparire nel presepe le statuette delle popolane, dei venditori di frutta, dei mendicanti, ecc. A partire da questo momento gli artigiani locali incominciarono a sbizzarrirsi, dando vita a figure di vario tipo. Figure a cavallo tra sacro e profano, fra inferno e paradiso, intrise di quella cultura popolare tipica della Napoli barocca. Il nostro intento è quello di far diventare le statuine, dei personaggi viventi e di stupire gli spettatori perché il Presepe Vivente Napoletano lo troveranno solo nella nostra città rinascimentale. “Il viaggio” può avere inizio. Il centro storico vi aspetta.

Per partecipare o collaborare è possibile scrivere a: presepeviventegiulianova@gmail.com