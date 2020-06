Flaiano Film Festival a Pescara, il programma del 30 giugno

PESCARA – Prosegue il Flaiano Film Festival a Pescara. Di seguito andiamo a vedere le trame dei tre film in rassegna per domani martedì 30 giugno, presso il teatro d’Annunzio a Pescara.

Per la sezione Panorama Contemporaneo:

Ore 18.30 LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA, F. Maresco, 98’

Nel 2017, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Franco Maresco decide di realizzare un nuovo film. Per farlo, trova impulso in un suo recente lavoro dedicato a Letizia Battaglia, la fotografa ottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia, definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo”.

A Letizia, Maresco sente il bisogno di affiancare una figura proveniente dall’altra parte della barricata: Ciccio Mira, già protagonista nel 2014 di Belluscone. Una storia siciliana. “Mitico” organizzatore di feste di piazza, nei pochi anni che separano i due film Mira sembra cambiato, forse cerca un riscatto, come uomo e come manager, al punto da organizzare un singolare evento allo Zen di Palermo, “I neomelodici per Falcone e Borsellino”. Eppure, le sue parole tradiscono ancora una certa nostalgia per “la mafia di una volta”.

Intanto, visitando le celebrazioni dei martiri dell’antimafia, il disincanto di Maresco si confronta con la passione di Battaglia.

Per la sezione Opera Prima e Seconda :

Ore 20.30 RICORDI?, V. Mieli, 106’ – ingresso libero

Durante una festa, due ragazzi s’incontrano, si piacciono e iniziano a raccontarsi i loro incantati ricordi d’infanzia. I due crescono e cambiano: lui scopre che è possibile un amore che dura nel tempo, lei impara la nostalgia. Con la distanza le immagini di questa relazione, come quelle dell’infanzia, di un lutto, di un’amicizia tradita, di una grande gioia, si modificano. Si saturano di emozione, o invece sbiadiscono, si cancellano, finché, riesumate da un profumo, da una parola, riemergono più forti, in un presente che scivola via per farsi subito memoria.

Sempre della sezione Panorama Contemporaneo,

Ore 22.45 JESUS ROLLS – QUINTANA È TORNATO, J. Turturro, 85’

John Turturro torna a rivestire i panni di Jesus Quintana, il mitico campione di bowling. Subito dopo essere uscito di prigione, l’uomo si ritrova a far parte di una banda di disadattati, un trio per la precisione, insieme a Petey e una donna dalla frangia rossa. Il terzetto è costretto alla fuga dalla furia di un parrucchiere armato di pistola, ma sono nei guai anche con la legge e con la società stessa.

Mentre fuggono in cerca di un riparo sicuro qualcosa cambia, il viaggio rocambolesco infatti trasformerà un’amicizia nata per caso in una storia d’amore fuori dagli schemi e dalle convenzioni.

MODALITÁ D’INGRESSO:

Secondo la Normativa anti Covid sarà obbligatorio l’uso della mascherina durante le proiezioni e sarà rilevata la temperatura all’ingresso.

Abbonamenti disponibili sul circuito Ciaotickets al costo di 10,00€ + 1 € prev. per l’intera rassegna.

Prezzi per singolo evento:

Biglietto intero: 3,00 €

Biglietto ridotto (Soci Flaiano Club, correntisti BPER Banca, soci CIA Abruzzo e soci CNA Abruzzo): 1,50 €

https://www.ciaotickets.com/flaiano-film-festival