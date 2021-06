Finanziati due progetti culturali speciali, le dichiarazioni della Pezzopane

Grazie al Ministro Franceschini finanziati il progetto musicale “Il Jazz a L’Aquila” e quello teatrale “I borghi e la memoria”

L’AQUILA – “É davvero una bella notizia per la cultura della regione Abruzzo: grazie al Ministero dei Beni e attività cultuali e al ministro Franceschini, nel Decreto assegnazione “Progetti Speciali Musica 2021″, è stato inserito il “Jazz a L’Aquila – Il jazz italiano per le terre del sisma – con 100 mila euro di dotazione. E nel Decreto assegnazione “Progetti Speciali Teatro 2021” è stato inserito il T.R.A., Teatri Riuniti d’Abruzzo, L’Aquila, con il progetto “I Borghi e la Memoria”, con uno stanziamento di 80 mila euro” Ne dà notizia la deputata abruzzese del Pd Stefania Pezzopane.

“Si conferma – ha aggiunto Pezzopane – la grande attenzione del Ministro Franceschini ai nostri territori ed alla significativa progettualità culturale che anima L’Aquila e l’Abruzzo. Il Ministero, in questi anni di post terremoto e pandemia, ha mantenuto, diversamente da quanto ha fatto la destra in Regione e Comune , i contributi ordinari alle istituzioni culturali del nostro territorio. Ma è andato oltre, promuovendo, anche su nostra sollecitazione, eventi e spazi culturali innovativi. Il Jazz a L’Aquila – ha concluso Pezzopane – è stata una straordinaria intuizione, nata dal dialogo e dal confronto creativo tra l’amministrazione comunale di centrosinistra ed il Ministro Franceschini. Ed anche quest’anno godrà di un significativo sostegno del governo. Sono molto soddisfatta per questa significativa attenzione verso la mia regione. Ora dobbiamo lavorare per rafforzare il tessuto culturale e per dare occasioni soprattutto ai giovani di non sentirsi soli e senza una prospettiva perchè la cultura è fondamentale per tutta la nostra comunità”.