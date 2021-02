Fondi per bando riqualificazione periferie, la nota di Roseto al Centro

“La Città di Roseto degli Abruzzi continua a beneficiare del lavoro svolto dall’amministrazione guidata dall’ex Sindaco Enio Pavone”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “È di questi giorni la notizia dell’assegnazione alla Città di Roseto degli Abruzzi di una somma pari a 1.547.256,92 euro, frutto di un bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2015 per la riqualificazione delle periferie e intercettato dalla precedente giunta comunale di Centrodestra, che si dimostrò pronta e lungimirante nel parteciparvi” lo si apprende da una nota di Roseto al Centro. Si legge ancora:

“Allo stesso tempo dobbiamo dare merito al lavoro svolto da Regione Abruzzo e dal Presidente Marco Marsilio, per aver contribuito con un finanziamento regionale di 257.876,15 euro, che ha permesso lo scorrimento della graduatoria e quindi l’ottenimento del contributo da parte del nostro Ente.

Oggi dopo sei anni quell’impegno è stato ripagato e questa importante somma potrà essere utilizzata per migliorare le nostre aree urbane. Il nostro Movimento Politico auspica che questi soldi vengano spesi nel miglior modo possibile, anche se ormai l’attuale amministrazione è al capolinea, e che quindi con molta probabilità sarà quella futura a poterli gestire. Noi ci siamo, stiamo lavorando da cinque anni per questo, affinché Roseto torni ad essere guidata da persone che abbiano passione, voglia, tempo e amore per la propria comunità”.