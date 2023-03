Il film “Judy” per la rassegna cinematografica a Giulianova il 28 marzo

GIULIANOVA – Una strepitosa Renée Zellweger interpreta Judy Garland nel film “Judy”, ultimo titolo della rassegna “Marzo d’Essai”, in programma per martedì 28 marzo, alle 21 .30, al Kursaal di Giulianova. Il film, magistralmente diretto da Rupert Goold, racconta l’ultima parte della carriera artistica dell’attrice americana, ricordata dai più per essere stata Dorothy nella versione cinematografica del “Mago di Oz”. “Judy” è un film intenso, vibrante, che racconta delle fragilità di una stella al tramonto e si interroga sul dramma personale di una donna, insieme creatura e vittima del sistema “Hollywood”. Renée Zellweger è stata, per questo ruolo, “miglior attrice protagonista” degli Oscar 2020.

Ingresso gratuito. Prenotazioni, non obbligatorie, su https://www.ideasuoni.com/arena-giulianova-marzo-d-essai.html?idArena=14