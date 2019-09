Filippo Flocco ospite dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia

Dopo aver ricevuto il Premio “Amore per l’Abruzzo”, lo stilista si prepara per un nuovo importante appuntamento Internazionale.

VARSAVIA – Dal 26 al 27 settembre prossimi, lo stilista abruzzese sarà ospite dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia dove parteciperà ad un evento promozionale nel settore della moda. A Varsavia, in qualità di Ambasciatore abruzzese della Moda nel Mondo, lo stilista Flocco presenzierà ad una conferenza sulle ultime tendenze della moda italiana e polacca a confronto. L’evento prevede inoltre una sfilata di abiti di uno stilista italiano e uno polacco.

“Quello dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia è un invito che mi onora”, dice Flocco, “e sono orgoglioso di poter rappresentare la moda italiana in un Paese, la Polonia, la cui storia si è incrociata spesso con quella del nostro Paese”.

L’evento di Varsavia è organizzato dalla giornalista di moda Ewa Bardadin e rientra nelle celebrazioni per i 100 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Polonia.

“Il Made in Italy è ancora oggi un richiamo irresistibile e la moda italiana continua a rappresentare un settore trainante per l’economia. Per questo”, dice Flocco”, raccontare la nostra moda in Polonia rappresenta una grande opportunità di scambio e di crescita per un settore che è sempre alla ricerca di nuovi stimoli”.

Stilista di alta moda conosciutissimo in Italia e all’estero, Filippo Flocco è anche un designer, un consulente di stile, ma soprattutto un artigiano. Di quelli veri, di quelli che prima di creare disegnano davvero, inventano, modificano, scelgono i tessuti migliori, i particolari che fanno la differenza. Filippo Flocco vanta un’esperienza trentennale nel mondo della moda, disegna collezioni prestigiose e abiti su misura con cura sartoriale e dettagli unici.

Oggi Flocco è uno degli uomini più influenti nei mercati mondiali dell’abbigliamento e degli accessori, lavora assieme a tante persone di alto profilo, a Parigi , Roma, Milano, New York, negli Uffici Stile, più accreditati, versatili e competenti. Ma vive progettando di crescere ancora e di continuare a realizzare progetti importanti per l’Economia del territorio, dove ha riportato tanti marchi famosi a produrre l’alta gamma.