Fight Clubbing World Championship 2023 a Pescara

PESCARA – Al via da domani, sabato 20 maggio dalle ore 20.00, la 31ª edizione del Fight Clubbing World Championship, il più grande evento di Sport da Combattimento d’Italia, che si terrà al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, con diretta in mondovisione su DAZN. Pescara diventa quindi palcoscenico mondiale della disciplina. Sul ring anche il giovane pugile Yelfry Rosado Guzman, rimasto in carrozzina dopo esser stato ferito con tre colpi di pistola mentre era a lavoro, che tornerà a rindossare i guantoni in cerca di riscatto, disputando il primo match in Italia di boxe autonoma in carrozzina, contro il più esperto Simone Dessi di Tortona (AL).

L’evento è sostenuto dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo, dal Coni Abruzzo, dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat, dalla Federazione Pugilistica Italiana FPI e dall’OPES. Stamane la conferenza stampa di presentazione della vigilia cui hanno partecipato, pèresso la Sala consiliare del Comune, il sindaco Carlo Masci, l’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e Andrea Sagi, founder della manifestazione. Presenti le grandi star del ring provenienti da ogni parte del mondo, come Chris Wunn, Maximo Saurez, Enrico Pellegrino, Daniel Manole, Bogdan Stoica, Andrei Stoica, Nando Calzetta, Sudsakorn Sor Klinmee.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali, mira a promuovere il progetto sociale Universo Donna, fornendo un concreto e attivo supporto al mondo femminile: una campagna cominciata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, strutturata su un percorso annuo di sensibilizzazione e promozione della cultura della parità di genere e di contrasto alla violenza sulle donne nelle sue varie manifestazioni. Un percorso che ha coinvolto il Centro Antiviolenza Ananke, e che si esprime attraverso lo slogan “Se vuoi fare il duro, fallo su un ring!”.

Intervenendo alla conferenza stampa, il sindaco Carlo Masci ha sottolineato: “la grande bellezza di questa manifestazione che unisce l’amore per lo sport a un’iniziativa benefica a favore delle donne. Pescara da sempre è aperta a eventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e il supporto che offriamo all’edizione 2023 del Fight Clubbing ne è la migliore dimostrazione. In più abbiamo quest’anno l’esempio che a tutti noi offre Yelfry Rosado Guzman, che è divenuto un emblema di coraggio e di amore per la vita. Sarà anche lui protagonista di questa riunione, come lo è tutti i giorni per cercare di stare e meglio e recuperare. Ringrazio gli organizzatori, l’assessore Sulpizio e il dirigente Marco Molisani che si sono impegnati perché questa manifestazione venisse organizzata”.

L’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio ha parlato “di una collaborazione che si rinnova con il Fight Clubbing, con cui abbiamo già realizzato diverse iniziative, e che rilancia il messaggio del contrasto alla violenza sulle donne attraverso uno sport che esprime certamente forza fisica ma che altrettanta determinazione vuole infondere in tutti coloro che hanno a cuore la necessità di sostenere tutte quelle donne che, loro malgrado, sono state costrette a subire azioni violente”.

Per l’organizzazione, Andrea Sagi ha voluton invitare tutti i pescaresi per domani presso il Pala Giovanni Paolo II di Pescara: “Ancora una volta Pescara sarà Capitale degli Sport da Combattimento, grazie ad una macchina straordinaria che vede una collaborazione a 360° tra il mondo dello Sport e quello delle Istituzioni, con grande attenzione al sociale. Un evento ricco di grandi novità, a partire dal debutto in carrozzina di Yelfry, che darà vita per la prima volta in Italia ad un match di boxe autonoma in carrozzina e, ancora, la messa in onda dell’evento in diretta in mondovisione sul celebre canale televisivo DAZN. Ingredienti, questi, di un nuovo successo preannunciato che Pescara accoglierà, grazie anche ad una fight card con atleti internazionali di enorme prestigio ed una risposta del pubblico che si preannuncia superiore a qualsiasi altra edizione!”.

Il programma di domani prevede 10 match professionistici di Kickboxing, Pugilato e Muay Thai sul ring, trasmessi in diretta mondiale su DAZN. In palio il Titolo del Mondo WAKO di K-1 dei Pesi Massimi e il Titolo del Mondo di Kickboxing dei Pesi Medio Leggeri.