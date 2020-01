Fiera dell’Elettronica 2020 nel fine settimana a Montesilvano

Ventisettesima edizione della grande fiera mercato – nuovo / usato al Pala Dean Martin il 18 e 19 gennaio 2020. Orario d’apertura 9 – 19

MONTESILVANO – Sabato 18 e domenica 19 gennaio presso il Pala Dean Martin di Montesilvano, in provincia di Pescara, torna l’appuntamento con la Fiera dell’elettronica e mercatino, giunta alla sua ventisettesima edizione. 3.200 metri quadrati di esposizione, 400 posti auto gratuiti e tanti espositori provenienti da tutta Italia con novità riguardanti informatica, telefonia, software, accessori, componenti, elettronica, illuminazione, videogiochi. Non mancherà, inoltre, un reparto dedicato alla riparazioni degli smartphones.

Gli stand saranno aperti, in entrambi i giorni, dalle ore 9 alle ore 19.

Il costo del biglietto di ingresso è di 6 euro. Sarà ridotto a 4 euro per tutti quelli che si registreranno sul sito http://www.cm-eventi.it/biglietto_ridotto_fiera_dellelettronica_18-19_gennaio_2020.html; per tutti coloro di età compresa tra i 13 e i 15 anni e per gli over 70 nonchè per gli accompagnatori diversamente abili, forze dell’ordine non in servizio, associati A.R.I, gruppi scuole, universitari. Dai 0 ai 12 anni l’ingresso è gratuito.