Fiera del disco, cd e vinile a L’Aquila 2022: la prima edizione

Il 26 e 27 novembre al Centro commerciale L’Aquilone appuntamento con il nuovo, usato e da collezione. Ingresso gratuito alla fiera

L’AQUILA – Sabato 26 e Domenica 27 Novembre 2022, presso il Centro commerciale L’Aquilone, in Via Saragat 56 a L’Aquila, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

La Fiera del Disco diventa un percorso nazionale con “Il circo dei vinili”: gli organizzatori presentano al pubblico questo nuovo brand, che arricchisce gli eventi delle Fiere del Disco di nuova energia.

“Siamo gli unici in Italia ad organizzare fiere su tutto il territorio nazionale con la collaborazione degli espositori più qualificati ed esperti, per eventi di valore; dalle presentazioni di libri, di dischi, di artisti emergenti e personaggi con una lunga carriera alle spalle, mostre e musica. Con il progetto delle Fiere del Disco, a cui siamo orgogliosi di poter aggiungere l’evento “Il Circo dei Vinili”, Ernyaldisko e Music Day Roma intendono offrire ad ogni amante della musica un percorso che tocca le maggiori città italiane con culture e passioni musicali diverse e accontentando ogni gusto. Per esempio, a L’Aquila sarà presente una vasta scelta di musica in cd e vinile, proprio per venire incontro alle richieste particolari del pubblico di questa specifica fiera. Durante i giorni della Fiera si terrà la mostra fotografica di Antonio Cerasoli dedicata alla mitica band “The Rolling Stones”. Antonio attraverso i suoi scatti è stato in grado di catturare momenti come forse neanche il migliore dei professionisti.

Scatti fotografici, così li chiama con semplicità l’autore, che invece raccontano di una passione indomita per la musica. In molti ci chiedono: “Perché devo comprare un disco in fiera invece che su internet?”. “Perché” rispondono gli organizzatori, “Solo alle fiere del disco si possono trovare venditori professionali che ascoltano musica da sempre, anche da 50 anni, con passione e orecchio critico allenato, che sanno darti consigli sui più vari generi musicali o farti scoprire artisti di nicchia ma con una grossa anima. Puoi scoprire chitarristi che danno i brividi o bassisti e batteristi che sanno dare un groove unico alla musica. Così accrescerai la tua conoscenza, ma soprattutto proverai emozioni nuove con artisti virtuosi che hanno fatto la storia della musica”.

La Fiera del Disco è una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Durante i giorni della Fiera potrete infatti incontrare tanti altri che come voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori.

La 1° Fiera del Disco de L’Aquila si terrà Sabato 26 e Domenica 27 Novembre 2022, presso il Centro Commerciale L’Aquilone, in Via Saragat 56, e sarà aperta dalle ore 10:00 alle ore 20:00, ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Ampio parcheggio disponibile.