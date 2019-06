Festival del Teatro-Laboratorio 2019, il report

AVEZZANO – Sabato 15 giugno si è conclusa la terza edizione del “Festival del Teatro-Laboratorio 2019” partito ad aprile e organizzato da Il Volo del Coleottero Teatro Musica. Oltre cinquecento, tra alunni delle scuole, adulti e allievi dei corsi interni, hanno rappresentato su un palcoscenico il risultato finale di laboratori teatrali e musicali guidati dallo staff de Il volo del coleottero.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto.” – affermano Francesco Sportelli e Alessia Tabacco rispettivamente direttore artistico e responsabile didattica e regista de Il volo del Coleottero – “Oltre trenta eventi portati in scena durante il Festival, tutti a ingresso libero, con allievi dai tre ai sessant’anni, hanno permesso l’incontro di tantissime persone che si sono confrontate sui temi proposti nei vari spettacoli: dal rispetto della natura all’alimentazione, dal valore dell’amicizia alla scoperta della propria identità, dalla storia della costituzione italiana, al rapporto tra finzione e verità. Spettacoli originali e rivisitazioni di grandi classici sono stati lo spunto per realizzare con gli allievi un percorso di consapevolezza degli strumenti del corpo e della voce, di arricchimento della proprie capacità e di riflessione sui temi trattati, confrontandosi con i propri limiti.

Tutto il lavoro è orientato sempre alla “scoperta di sé”, alla crescita personale ed artistica e permette di rendere i piccoli e grandi attori gli unici protagonisti delle storie portate in scena cucite e costruite su ciascuno. Il laboratorio teatrale è un percorso che fa parte di un progetto generale di crescita culturale, interpersonale, artistica e pedagogica, tutte le nostre attività dai laboratori, agli spettacoli, dagli eventi alle collaborazioni rispondono a questi obiettivi. Inoltre siamo contenti di comunicare che per un gruppo di allievi interni dei nostri laboratori è prevista una trasferta a Roma presso il Teatro della Bottega delle Arti Creative del Gruppo Jobel Teatro il prossimo 20 giugno all’interno del “Festival della creatività 2019”, un importante scambio artistico che di certo porterà a future collaborazioni. Ringraziamo le famiglie che in questo anno ci hanno affidato i propri ragazzi, i dirigenti degli istituti comprensivi e gli insegnanti che hanno sposato il nostro progetto ospitando i nostri laboratori, il comune di Avezzano per la disponibilità degli spazi e la Protezione Civile di Avezzano per il suo lavoro durante gli eventi”.