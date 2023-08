Festeggiamenti di Ferragosto 2023 a Roseto: divieti, servizi e programma

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi rende note le prescrizioni, i divieti e le indicazioni per aiutare cittadini e turisti a trascorrere al meglio i festeggiamenti di Ferragosto contenute nell’Ordinanza N.85 pubblicata dal Comando di Polizia Locale. Nell’atto “ritenuto che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in sicurezza, sia necessario chiudere al transito alcuni tratti su Lungomare Trento, Lungomare Celommi, via Roma, via Colombo, via Genzano e Lungomare Trieste, nonché vietare la sosta con rimozione su alcune piazzole presenti sul lungomare” si ordina:

1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione su Piazza Ponno lato est, dal giorno 14 Agosto 2023 dalle ore 00:00 alle ore 12:00 del giorno 16 Agosto 2023;

2. Divieto di transito, il giorno 15 Agosto 2023 dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, su:

– Lungomare Trento, tratto compreso tra via Emilia e Piazza Ponno;

– Lungomare Celommi, tratto compreso tra Piazza Ponno e via Lago Nemi;

– via Roma, tratto compreso tra Piazza Ponno e via Thaulero, escluso residenti;

– via Colombo, tratto compreso tra via Pineta e via Genzano, escluso residenti;

– via Genzano, tratto compreso tra via Colombo e Lungomare Celommi;

– Lungomare Trieste, tratto compreso tra viale Marche e via Costantino, solo dalle ore 23:30 alle ore 01:00.

3. Divieto di accesso, il giorno 15 Agosto 2023 dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, dall’intersezione di via Nazionale (SS16) su:

– via Conti;

– via Filippone Thaulero;

– viale Marche (dalle ore 23:00 alle 01:00);

– via Costantino (dalle ore 23:00 alle 01:00);

– Piazza Caduti Forze dell’Ordine (area pontile dalle ore 23:00 alle ore 01:00).

4. Divieto sosta con rimozione, il giorno 15 Agosto 2023 dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, su:

– Piazza Ponno lato ovest;

– tutte le piazzole di sosta presenti sul Lungomare Celommi, nel tratto compreso tra Piazza Ponno e via Lago Nemi.

5. L’interdizione al transito di tutti gli sbocchi delle vie laterali in uscita sul Lungomare Celommi, nel tratto tra Piazza Ponno e via Lago Nemi, nonché della pista ciclabile nel tratto compreso tra il lido Mediterraneo e il lido Ohana.

6. La disattivazione degli impianti semaforici di via Nazionale, negli orari di chiusura al transito del Lungomare fino a cessate esigenze.

Ovviamente, sono derogati dai divieti i mezzi di soccorso e mezzi delle Forze dell’Ordine.

SERVIZI E PROGRAMMA

A disposizione per tutti coloro che vogliono raggiungere il centro per prendere parte alle manifestazioni ci sarà un servizio speciale di bus navetta che sarà attivo dalle 17.00 del 15 agosto alle 02.00 del giorno successivo. La navetta, che transiterà lungo la Nazionale, prevede due punti di raccolta nei pressi di altrettanti parcheggi: zona Palazzetto dello Sport per la zona di Roseto Sud e il parcheggio di Largo Beniamino Gigli nella Zona Nord sulla Statale. La fermata in centro è prevista nei pressi stazione da dove si potranno raggiungere facilmente a piedi i luoghi delle varie manifestazioni religiose e civili.

Il programma della giornata prevede alle ore 17:00 la Solenne Processione per le vie cittadine, accompagnata dalla Banda Città di Forcella, con partenza dalla Chiesa di Santa Maria Assunta fino al lido “La Lucciola”. Alle ore 18:30 uno dei riti più suggestivi dell’Assunta, la Processione in Mare con la deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti. Alle ore 19:00 la Santa Messa in piazza Ponno andrà a chiudere il programma liturgico. Dalle ore 22:00 spazio alla musica, sempre in piazza Ponno, con il concerto della “Masters Band”, storica band teramana sulle scene da oltre trent’anni che proporrà uno spettacolo caratterizzato da cover di musica italiana e internazionale. Dopo la mezzanotte tradizionale spettacolo pirotecnico, nell’area del Pontile, che chiuderà il Ferragosto rosetano.

“Siamo pronti per il tradizionale appuntamento con i festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta, Patrona della città di Roseto degli Abruzzi e dalla mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico che ogni anno attrae migliaia di visitatori su tutto il territorio rosetano – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – per questo abbiamo predisposto tutta una serie di prescrizioni e servizi per permettere a tutti, anche a coloro che arriveranno da fuori città, di vivere a pieno e in tranquillità tutte le manifestazioni previste dal programma. Sarà una grande festa che si concluderà con il momento magico dello spettacolo che illuminerà il cielo di Roseto a partire dalla mezzanotte”.