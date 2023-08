Paolo Rinaldesi non sarà più il preparatore fisico del Roseto Basket 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 comunica che, dalla prossima stagione, Paolo Rinaldesi non sarà più il preparatore fisico della squadra. Sono state stagioni intense, in cui Paolo si è dimostrato un elemento fondamentale nello staff a supporto di coach Francani e del vice coach Rofini. La preparazione degli atleti, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, è stata formidabile e ha sempre permesso alla squadra di giocare al massimo delle sue potenzialità. Il presidente Francesco Braccili e tutta la società ringraziano dunque Paolo Rinaldesi per il lavoro svolto e gli augurano le migliori fortune per la carriera professionale.

