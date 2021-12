Festa del tennis abruzzese 2021 a Pescara: ecco quando

PESCARA – Domenica 5 dicembre alle ore 10.30 presso la sala dell’Hotel Esplanade di Pescara (Piazza I Maggio, 46 Pescara), si terrà l’annuale “Festa del tennis abruzzese” , nel corso della quale verranno premiati tutti gli affiliati e tutti gli atleti abruzzesi che si sono distinti nella stagione agonistica 2021. Una cerimonia di premiazione considerata molto importante dagli addetti ai lavori, perché quest’anno l’Abruzzo ha ottenuto molti successi e quindi i riconoscimenti saranno prestigiosi.

Specie a livello giovanile, si sono distinti Leo Palanza (Sgt sport Sambuceto) e Alessandro Mondazzi (Circolo tennis Pescara), laureatisi rispettivamente campioni italiani under 11 e under 14.

Antonio Cippo, che nel tennis in carrozzina si è imposto nel doppio tricolore categoria assoluti. Benissimo Martina De Carlo nel beach tennis: la tesserata Pr Tennis School ha trionfato nel doppio femminile under 14 indoor. Sempre nel beach tennis, Emiliano Zapparata (Pr Tennis School) terzo ai campionati italiani nel doppio maschile e terzo ai campionati mondiali sempre categoria under 16.

Lorenzo Di Giovanni, padel, convocato a europei e mondiali con la maglia azzurra e ancora Andrea Rossi Principe (Circolo tennis Lanciano), secondo in doppio afli italiani under 16. Il veterano del tennis Mauro Colangelo (Prati 37) si è invece piazzato secondo ai campionati italiani ed è stato convocato nella nazionale over 50.

Sono solo alcuni nomi di una lista nutrita, a dimostrazione dell’ottimo stato di salute del tennis abruzzese. Verranno consegnati premi anche alle squadre che si sono distinte nel corso della stagione. A livello nazionale: Circolo tennis L’Aquila, Circolo tennis Mosciano e Beach tennis and sports. E poi tanti riconoscimenti su base regionale, ciascuno con una valenza particolare come è giusto che sia.

IMPORTANTE: LA FESTA DEL TENNIS SI SVOLGERA’ NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID (BISOGNA INDOSSARE MASCHERINA, AVERE IL GREEN PASS E RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

NB: Gli atleti delle squadre vincitrici ed i campioni regionali dovranno essere avvisati dal Circolo di appartenenza. Un gadget ricordo verrà consegnato solo agli atleti presenti.