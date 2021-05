Festa di Sant’Antonio e San Venanzio a Raiano: ecco quando

Per la seconda volta consecutiva la Festa, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio, proporrà solo il programma religioso

RAIANO – Dal 16 al 18 maggio a Raiano torna la Festa in onore di Sant’Antonio e San Venanzio. Anche quest’anno, per la seconda volta, a causa dell’emergenza sanitaria per Coronavirus, ci sarà solo il programma religioso. Niente concerti bandistici, nessuna esibizione delle orchestre: mancherà anche la tradizionale chiusura con l’usanza di bruciare un fantoccio di carta.

In osservanza del protocollo anti-Covid il Comitato della Festa raccomanda vivamente di rispettare la distanza di sicurezza e di indossare la mascherina.

La capienza massima in Chiesa é di 200 persone.

Il programma

Domenica 16 maggio

18.00

Apertura della Festa di Sant’Antonio con la Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria Maggiore

Lunedì 17 maggio

11.00

Solenne Messa presso la Chiesa Santa Maria Maggiore

18.00

Solenne esposizione della Statua di San Venanzio. A seguire solenne Messa presso la Chiesa Santa Maria Maggiore

Martedì 18 maggio

9.00 e 11.00

Solenne Messa presso la Chiesa Santa Maria Maggiore

18.00

Riposizione della statua del Santo Patrono San Venanzio