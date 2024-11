Festa San Martino 2024 in Abruzzo: gli eventi in programma

REGIONE – La Festa di San Martino è una delle celebrazioni più attese in Abruzzo. Un evento che unisce tradizione, cultura e gastronomia. Un momento di grande importanza culturale e sociale, che segna la fine della stagione agricola e l’arrivo dell’inverno. Ogni anno, l’11 novembre, i paesi abruzzesi si colorano di allegria e tradizioni secolari, trasformando la giornata in un evento suggestivo.

San Martino di Tours è noto per la sua generosità. Secondo la leggenda, Martino, un soldato romano, tagliò il suo mantello per condividerlo con un mendicante malridotto e tremante, incontrato ai bordi della strada durante una fredda notte invernale. Quella stessa notte, Martino sognò un uomo vestito di bianco, che lo ringraziava per il suo gesto. Si rivelò essere Gesù Cristo. Da quel momento, Martino decise di abbracciare la vita di Fede, lasciando le armi da parte per dedicarsi ad aiutare i bisognosi. Divenne Vescovo di Tours, portando luce e speranza nel suo cammino. La leggenda di San Martino si diffuse rapidamente tra la gente, e la sua festa, celebrata il 11 novembre, divenne un momento di riflessione e gratitudine.

Una delle tradizioni più affascinanti legate alla Festa di San Martino è il “vino novello”. In molte cantine locali si festeggia l’uscita del primo vino dell’anno, prodotto con le uve raccolte nelle vigne circostanti. La gioia di condividere un bicchiere di questo vino fresco e fruttato è contagiosa. Amici e famiglie si riuniscono per assaporare le prelibatezze dei prodotti tipici, come salumi, formaggi e dolci, creando un’atmosfera di convivialità e festa.

Ma San Martino non è solo vino e cibo. In molti comuni, sono organizzate sagre e mercatini dove si possono trovare prodotti artigianali, opere d’arte locali e, naturalmente, le eccellenze gastronomiche del territorio. Vi segnaliamo alcuni degli appuntamenti in programma in Regione,. Potrete trovare gli altri eventi e i dettagli delle iniziative in programma nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Chieti

L’Aquila

Pescara

Teramo

Fiera e Sagra di San Martino a Nereto

San Martino Colognese – Cologna Paese

Festa di San Martino a Mosciano Sant’Angelo

Festa San Martino – Floriano di Campli

Cantine aperte a San Martino

