Festa di Primavera al Parco dell’Annunziata: ecco quando

GIULIANOVA – Domenica 5 giugno al Parco dell’Annunziata ci sarà la “Festa di Primavera” organizzata dalla Verena Eventi in collaborazione con il Comitato di Quartiere Annunziata. L’evento si svolgerà dalle 16 alle 19 e sarà una giornata all’insegna del divertimento per dare il benvenuto alla stagione estiva. Ci saranno giochi di animazione, giochi di una volta, sport, laboratori creativi, premi e tante sorprese per i partecipanti

