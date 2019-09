Festa Patronale di San Michele Arcangelo a Città Sant’Angelo 2019

Dal 13 al 16 settembre ricco programma tra eventi religiosi e di intrattenimento musicale. Spazio anche all’enogastronomia con la sagra dell’uva e al musical

CITTÀ SANT’ANGELO – Fine settimana con tante iniziative a Città Sant’Angelo. Per quanto riguarda la festa patronale di San Michele Arcangelo, la parrocchia ha organizzato diversi appuntamenti da seguire.

PROGRAMMA

Venerdì 13 settembre, alle ore 19.00, ci sarà la Processione, verso la Cattedrale di San Michele, con l’apertura della Porta Santa alla presenza di Sua Eccellenza Rev.ma Tommaso Valentinetti. Alle 21.00 partirà il Musical “Dalle tenebre alla Luce” realizzato dalla Comunità Cenacolo.

Sabato 14 settembre, prevista l’esibizione musicale dell’orchestra spettacolo “Dance Evolution”. Al via la 36° edizione della Sagra dell’Uva. Un appuntamento storico per il comune angolano che richiama migliaia di persone da tutto l’Abruzzo.

Molte iniziative per questa straordinaria manifestazione a partire dalla mattina di domenica 15 settembre, alle ore 8.30, con il raduno delle FIAT 500. Dalle 15.00, invece, sfilata dei carri allegorici della sagra dell’Uva, che vede protagoniste molte contrade del comune di Città Sant’Angelo. Dalle 16.00, nei cortili dei palazzi gentilizi del centro storico, prenderà il via “Cantine & Cortili” con la degustazione dei vini locali. Sempre alle 16.00, nel giardino comunale sarà attivo un laboratorio gratuito per bambini dal tema “Dall’uva al vino”. Alle 20.00, nella sala consigliare, ci sarà la premiazione ufficiale del “Vino dell’Angelo”. Alle 21.00, in Piazza Garibaldi, sarà la volta del Live Show dei “Prendila Così” Mogol-Battisti Tribute Band.

Dal 13 al 16 settembre, nel Chiostro del comune di Città Sant’Angelo, sarà possibile visitare l’Esposizione dei lavori della scuola dell’infanzia sul tema di “San Michele e centro storico”.

Lunedì 16, alle ore 17.30, accoglienza della “Spada di San Michele” proveniente dal Santuario di Monte Sant’Angelo (Fg). Alle 18.30 inizierà la Santa Messa e a seguire la Processione accompagnata dalla Banda di Ancarano. Alle 20.30 chiusura della Porta Santa e Bacio alla Spada di San Michele. Alle 21.00 concerto di Evangelizzazione “Enjoy Jesus” e per finire, alle 23.00, consueta estrazione della lotteria. Insomma, un weekend tutto da vivere, nella splendida cornice di Città Sant’Angelo. Divertimento assicurato.