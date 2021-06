Festa della musica a Chieti con il Coro Selecchy: ecco dove seguirla

Il 21 giugno il concerto del Coro Selecchy sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook Arca Cori Abruzzo e Coro Selecchy

CHIETI – L’ARCA Cori Abruzzo e Feniarco aderiscono alla Festa della Musica, promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Festa della Musica con diverse iniziative. A Chieti il Coro Selecchy partecipa con un concerto registrato nella Chiesa di San Domenico al Corso e trasmesso il 21 giugno sulle pagine facebook Arca Cori Abruzzo e Coro Selecchy

Cosi introduce il Presidente Gianni Pugliese: “Cari amici, cari colleghi coristi e cari amici musicanti finalmente il lungo silenzio è giunto al termine. Le nostre voci e le nostre note hanno ripreso a vibrare all’unisono e non dietro uno schermo. L’ultimo ostacolo sono queste mascherine, alle quali siamo un po’ abituati e che forse alterano un oò la qualità dei nostri suoni, ma che non ci impediscono di gridare a gran voce Viva la musica! Il Coro Selecchy è felice di celebrare la Giornata della musica edizione 2021 in questo luogo, la Chesa di San Domenica al Corso, ricco di storia ed importante luogo di culto per la nostra città. Per questo si ringrazia il gentilissimo Don Claudio Pellegrini ed il Responsabile della Direzione Museale di Chieti dott. Marcello Ianni per la sua disponibilità dimostrata. Non ultimo un sincero sentimento di gratitudine all’Associazione Cori d’Abruzzo e al Presidente Gianni Vecchiati per il grande lavoro svolto”.

Il Coro, diretto dal Maestro Mariarita D’Orazio accompagnato al pianoforte dal Maestro Mimmo Speranza e alle percussioni da Luciano Serraiocco, eseguirà musiche di Rutter, Hayes, Faurè, Rossini, Chilcott, Coleman.