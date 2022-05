Festa della Madonna dei Sette Dolori a Pescara, programma 2022

Si svolgerà dal 3 al 7 giugno nei pressi di largo Madonna con un ricco programma religioso e altri eventi musicali e di teatro: ecco cosa trovare

PESCARA – A Pescara Colli conto alla rovescia per i Festaggiamenti in onore della Madonna dei Sette Dolori nei pressi di largo Madonna. Ingresso libero. Da oggi 31 maggio fino al 2 giugno c’è il Triduo di Preghiera con Santo Rosario delle 18 e Santa Messa delle 18.30 celebrata dal M. Rev. P. Luca di Panfilo. Dal 3 giugno si apre il programma con l’esposizione della statua della Madonna seguita dalla riflessione spirituale di padre Luca Di Panfilo. Sante messe ore 18:30 e 20 mentre alle ore 21:30 spettacolo musicale della band “Le Pannocchie dell’Adriatico”. Sabato 4 giugno invece le Sante Messe alle ore 6 – 7:30 – 8:15 – 9 – 10 – 11. Alle ore 15:30 l’adorazione eucaristica, alle ore 16:30 la benedizione degli ammalati impartita da padre Guglielmo Alimonti e alle ore 18:30 e 20 le sante messe. Infine alle ore 21:30 spettacolo musicale di “Loris e i Blue Starts”. Domenica 5 giugno Sante Messe alle ore 6:30 – 8 – 9:30 – 10:45 – 12 – 16:30. Alle ore 17:30 Santa Messa solenne celebrata da frate Matteo Siro. Alle ore 18:30 la processione con la statua della Madonna. Alle ore 20 la santa messa. Inoltre dalle ore 9 alle ore 20, per le vie della parrocchia ci sarà l’esibizione del complesso bandistico “Città di Chieti”. Alle ore 21:30 spettacolo musicale “Sara Sogno Mediterraneo”. Lunedì 6 giugno Sante Messe alle ore 6 – 7:30 – 9 – 10 – 17. Alle ore 18:30 Santa Messa celebrata da Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne. Alle ore 21:30 spettacolo musicale dei “Tali e quali”, seguito alle ore 23:45 dall’estrazione della lotteria. Martedì 7 giugno sante messe alle ore 6 – 7:30 – 9 – 10 – 17. Alle ore 18:30 Santa Messa di ringraziamento e reposizione della statua della Madonna.

PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 3 giugno

18:00 Esposizione della Statua della Madonna e riflessione spirituale del M.Rev. Parroco P. Luca Di Panfilo

Sante Messe 18:30-20:00

21:30: Spettacolo musicale “Le Pannocchie dell’Adriatico”

Sabato 4 giugno

6:00-7:30-8:15-9:00-10:00-11:00- Sante Messe

15:30- Adorazione Eurcaristica

16:30- Benedizione degli ammalati impartita dal M. Rev. P. Guglielmo Alimonti

18:30-20:00- Sante Messe

21:30- Spettacolo musicale “Loris e i Blue Starts”

Domenica 5 giugno

6:30-8:00-9:30-10:45-12:00- Sante Messe

16:30- Santa Messa

17:30- S. Messa solenne celebrata dal M. Rev. P. Provinciale dei Frati Cappuccini Fr. Matteo Siro

18:30- Processione con la Statua della Madonna

20:00- Santa Messa

9:00-20:00- Esibizione per le vie della Parrocchia del Complesso Bandistico “CITTA’ DI CHIETI”

21:30: Spettacolo Musicale “Sara Sogno Mediterraneo”

Lunedì 6 giugno

6:00-7:30-9:00-10:00- Sante Messe

17:00-Santa Messa

18:30- Santa Messa celebrata da S. E. Rev. ma Mons. Tommaso Valentinetti

21:30- Spettacolo Musicale “Tali e quali”

23:45- Estrazione della Lotteria

Martedì 7 giugno

6:00-7:30-9:00-10:00- Sante Messe

17:00 Santa Messa

18:30- Santa Messa di ringraziamento e Reposizione della Statua della Madonna