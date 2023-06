Festa di Sant’Antonio di Padova: il programma a Pescara 2023

PESCARA – Martedì 13 giugno si svolgerà presso la Parrocchia Sant’Antonio di Padova di Pescara la Festa di Sant’Antonio. Andiamo a vedere gli orari delle Sante Messe in programma nella giornata. Si parte da quella delle 06:30 quindi è possibile seguire quelle delle ore 08, 09, 10, 11.30, 17.30 e 19. La Messa delle ore 11.30 sarà presieduta dal parroco fra Alfonso Di Francesco, anima il coro della Milizia dell’Immacolata. Alle 17.30 S. Messa presieduta dal Ministro Provinciale fra Mauro M. De Filippis Delfico e animata dal Cammino Neocatecumenale. Alle ore 19 S. Messa presieduta da S. E. Mons. Tommaso Valentinetti Arcivescovo di Pescara-Penne, anima l’Ordine Francescano Secolare. Alle ore 20 circa, al termine della S. Messa, processione per le vie della parrocchia con la statua del Santo e benedizione con la reliquia al rientro in chiesa. Un complesso bandistico allieterà con dei brani lungo le vie del quartiere e al termine delle celebrazioni eucaristiche.

Ricordiamo che dal 31 maggio al 12 maggio si svolge la Tredicina a Sant’Antonio con orario messe 06.30, 08, 09, 18.15 S. Rosario, 18.50 Tredicina a Sant’Antonio, 19 S. Messa con Riflessione. Domenica 11 giugno alle ore 17 benedizione dei bambini con affidamento a S. Antonio. Alle ore 21.15 di lunedì 12 giugno Transito di Sant’Antonio. È il rito che ricorda gli ultimi momenti di vita terrena di sant’Antonio: avvertendo prossima la morte, egli s’era fatto portare su un carro trainato da buoi da Camposampiero a Padova, dove desiderava morire. Giunto alle porte della città, in una località chiamata Arcella, fu però costretto a fermarsi e lì spirò serenamente, confortato dalla visione di Gesù. La morte avvenne di venerdì, il 13 giugno 1231, sul far della sera. Per questo i frati della Basilica ogni venerdì pomeriggio rievocano il momento del transito (ossia il ‘passaggio’ dalla vita terrena alla vita eterna).