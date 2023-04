Festa di Santa Maria dei Lumi, un giornata dedicata ai giovani

CIVITELLA DEL TRONTO – Nel bel mezzo della festa di Santa Maria dei Lumi (a Civitella del Tronto), un’intera giornata sarà dedicata ai giovani. Un programma ricco di musica, cultura, sport e divertimento. Dalle 9.00 alle 18.00 i giochi berardiani e il 1° Memorial Marco Zanchè, un torneo di calcio a 5 in memoria di un ragazzo scomparso prematuramente. Alle 17.00 lo spettacolo teatrale “Pietro” e alle 18.00 la messa presieduta dal Vescovo della diocesi Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi. Infine alle 21.15 il concerto dei “Dalla& Dintorni – La carovana dei mondi”. Dunque una giornata di allegria, amicizia e fratellanza. Un’occasione speciale per aggregare e far divertire tanti ragazzi e tante ragazze.

